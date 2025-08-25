Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frau am Amtsgericht Chemnitz: Getippte Nachrichten zwischen Gerechtigkeitssinn und übler Nachrede

Am Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Frau wegen übler Nachrede verantworten.
Am Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Frau wegen übler Nachrede verantworten. Bild: Michael Müller/Archiv
Am Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Frau wegen übler Nachrede verantworten.
Am Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Frau wegen übler Nachrede verantworten. Bild: Michael Müller/Archiv
Chemnitz
Frau am Amtsgericht Chemnitz: Getippte Nachrichten zwischen Gerechtigkeitssinn und übler Nachrede
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einzelne Sätze im Messenger können eine Lawine auslösen. In diesem Fall verlieren gleich mehrere Beteiligte: Eine Mutter wird zur Geldstrafe verdonnert, weil sie den Ruf eines Trainers schädigte.

„In den Sozialen Medien geht das schnell: Geschrieben, abgeschickt.“ So beschreibt die Richterin das Verhalten, das eine 47-Jährige vor das Amtsgericht Chemnitz brachte. Ein Ausrutscher? Eher nicht, denn die Chemnitzerin ist wegen Äußerungsdelikten wie übler Nachrede oder Verleumdung schon mehrfach verurteilt worden. Ohne Verteidiger,...
