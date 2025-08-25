Frau am Amtsgericht Chemnitz: Getippte Nachrichten zwischen Gerechtigkeitssinn und übler Nachrede

Einzelne Sätze im Messenger können eine Lawine auslösen. In diesem Fall verlieren gleich mehrere Beteiligte: Eine Mutter wird zur Geldstrafe verdonnert, weil sie den Ruf eines Trainers schädigte.

„In den Sozialen Medien geht das schnell: Geschrieben, abgeschickt." So beschreibt die Richterin das Verhalten, das eine 47-Jährige vor das Amtsgericht Chemnitz brachte. Ein Ausrutscher? Eher nicht, denn die Chemnitzerin ist wegen Äußerungsdelikten wie übler Nachrede oder Verleumdung schon mehrfach verurteilt worden. Ohne Verteidiger,...