Frau fährt Transporter in Limbach-Oberfrohna gegen Stromkasten

Der Aufprall verursachte einen hohen Sachschaden. Die Fahrerin blieb aber unverletzt.

Eine 74-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Mercedes-Transporter gegen einen Stromkasten an der Zeppelinstraße in Limbach-Oberfrohna gefahren. Wie die Polizei mitteilt, sei sie von der Tankstelle gestartet, habe aus ungeklärter Ursache einen Grünstreifen überfahren und rammte anschließend den Stromkasten. Die Fahrerin blieb bei...