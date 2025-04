Frau in Burgstädt fällt auf Dating-Betrug herein

Die Polizei warnt vor einer speziellen Masche. Die Frau sollte ein Paket ungeöffnet an eine ausländische Adresse weiterleiten.

Die Polizei warnt vor einer speziellen Betrugsmasche: Eine Seniorin in Burgstädt hatte über mehrere Monate mit einem Unbekannten über eine Dating-Plattform kommuniziert. Sie erhielt von ihm eine Nachricht mit der Bitte, ein Paket ungeöffnet an eine ausländische Anschrift weiterzuleiten. Mit dem Paket begab sie sich in zur Post, um es zu...