Frau in Chemnitz vor Bus gestoßen: Überwachungsvideo zeigt Tat

Die Erinnerungen der Angeklagten decken sich nicht mit dem Video. Es wird deutlich, dass es sich um ein Drama im Obdachlosenmilieu handelt. Wegen eines Tetra-Packs Wein wäre eine Frau fast gestorben.

Mittelgesichtsfraktur, Schädel-Hirn-Trauma und Bruch der äußeren Augenhöhle sind nur einige der Diagnosen, die ein Gerichtsmediziner vor dem Chemnitzer Landgericht vorträgt. Eine 67-jährige Frau ist am 2. März dieses Jahres am Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Bus gestoßen worden. Der Gerichtsmediziner begutachtete die Frau drei Tage...