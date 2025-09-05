Frau in Chemnitz vor Bus gestoßen: Überwachungsvideo zeigt Tat

Chemnitz
Die Erinnerungen der Angeklagten decken sich nicht mit dem Video. Es wird deutlich, dass es sich um ein Drama im Obdachlosenmilieu handelt. Wegen eines Tetra-Packs Wein wäre eine Frau fast gestorben.
Mittelgesichtsfraktur, Schädel-Hirn-Trauma und Bruch der äußeren Augenhöhle sind nur einige der Diagnosen, die ein Gerichtsmediziner vor dem Chemnitzer Landgericht vorträgt. Eine 67-jährige Frau ist am 2. März dieses Jahres am Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Bus gestoßen worden. Der Gerichtsmediziner begutachtete die Frau drei Tage...
