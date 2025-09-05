Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Frau in Chemnitz vor Bus gestoßen: Überwachungsvideo zeigt Tat

Eine Frau wurde von einem Bus erfasst, nachdem sie von einer anderen geschubst wurde.
Eine Frau wurde von einem Bus erfasst, nachdem sie von einer anderen geschubst wurde. Bild: Bild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz
Frau in Chemnitz vor Bus gestoßen: Überwachungsvideo zeigt Tat
Redakteur
Von Jana Peters
Die Erinnerungen der Angeklagten decken sich nicht mit dem Video. Es wird deutlich, dass es sich um ein Drama im Obdachlosenmilieu handelt. Wegen eines Tetra-Packs Wein wäre eine Frau fast gestorben.

Mittelgesichtsfraktur, Schädel-Hirn-Trauma und Bruch der äußeren Augenhöhle sind nur einige der Diagnosen, die ein Gerichtsmediziner vor dem Chemnitzer Landgericht vorträgt. Eine 67-jährige Frau ist am 2. März dieses Jahres am Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Bus gestoßen worden. Der Gerichtsmediziner begutachtete die Frau drei Tage...
