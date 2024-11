Frau stirbt nach Unfall mit Linienbus in Chemnitz

Die Fußgängerin war am Mittwochabend von einem Bus angefahren worden.

Der Unfall einer Fußgängerin mit einem Linienbus im Chemnitzer Zentrum hat schwere Folgen. Am vergangenen Mittwochabend gegen 22.45 Uhr war der Bus von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Zschopauer Straße abgebogen. Dabei fuhr er eine 64-Jährige an. Die Frau überquerte bei „Grün“ die Zschopauer Straße in Richtung Augustusburger...