Frau verliert 42.000 Euro: Perfide Betrugsmasche in Chemnitz

Erst ein fingiertes Schreiben, dann ein falscher Bankmitarbeiter und nun ermittelt die Polizei. Das ist passiert.

Die Geschichte beginnt mit einem Brief. Eine Frau aus Chemnitz erhält ein Schreiben ihrer Hausbank. In diesem wird sie aufgefordert, ihre Daten zum Online-Banking mittels QR-Codes zu aktualisieren. Am Tag darauf kümmert sich die 64-Jährige darum und führt die vermeintliche Aktualisierung mit ihrem Handy durch. Dann klingelt das Telefon. Es ist...