MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz

Bild: Ernesto Uhlmann
Bild: Ernesto Uhlmann
Chemnitz
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?

Eine ganz besondere Fete ist am 24. Dezember im Chemnitzer „Weltecho“ zu erleben: die Frequenzweihnacht. Diese Club-Weihnachtsfeier findet seit 1994 statt und hat begeisterte Anhänger. „Wir freuen uns sehr, dass unser Klassiker in diesem Jahr mit einem tollen Line-Up im gesamten Weltecho stattfindet. Freut euch auf elektronische Sounds...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
11:00 Uhr
1 min.
Schlosskirche Chemnitz: Klangvolle Hilfe für krebskranke Kinder
Ein besonderes Weihnachtskonzert erwartet Besucher in Chemnitz. Am 20. Dezember spielt das Polizeiorchester Sachsen. Doch das ist nicht alles, was den Abend so einzigartig macht.
Babette Philipp
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
19.12.2025
1 min.
Über 1300 Tiere im Chemnitzer Tierpark zu sehen
Im Chemnitzer Tierpark leben mehr als 1300 Tiere aus 250 Arten. Ein Highlight ist das europaweit einzigartige Vivarium mit mehr als 80 Amphibienarten. Und es sind besonders seltene Tiere zu sehen, wie der Somali-Wildesel und das Bergzebra.
Babette Philipp
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel