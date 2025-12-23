Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz

Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Eine ganz besondere Fete ist am 24. Dezember im Chemnitzer „Weltecho“ zu erleben: die Frequenzweihnacht. Diese Club-Weihnachtsfeier findet seit 1994 statt und hat begeisterte Anhänger. „Wir freuen uns sehr, dass unser Klassiker in diesem Jahr mit einem tollen Line-Up im gesamten Weltecho stattfindet. Freut euch auf elektronische Sounds...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.