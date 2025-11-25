Freude am Rand von Chemnitz: Lang ersehnter Sporthallen-Neubau soll im Frühjahr beginnen

In Grüna soll bis 2028 eine neue Heimstätte für die Handballer, den Schulsport und andere Vereine entstehen. Gibt der Stadtrat am Mittwoch grünes Licht?

Der Chemnitzer Ortsteil Grüna soll nach langen Jahren des Wartens endlich eine neue Sporthalle bekommen. Über den Bau des mit gut acht Millionen Euro kalkulierten Projektes entscheidet der Stadtrat am Mittwoch. Läuft alles wie geplant, werden die Bauarbeiten im Frühjahr kommenden Jahres beginnen. Sie sollen zwei Jahre dauern.