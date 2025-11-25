Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Freude am Rand von Chemnitz: Lang ersehnter Sporthallen-Neubau soll im Frühjahr beginnen

Auch für die Handballer in Grüna sollen sich die Bedingungen deutlich verbessern.
Auch für die Handballer in Grüna sollen sich die Bedingungen deutlich verbessern. Bild: Tom Weller/dpa/A.
Auch für die Handballer in Grüna sollen sich die Bedingungen deutlich verbessern.
Auch für die Handballer in Grüna sollen sich die Bedingungen deutlich verbessern. Bild: Tom Weller/dpa/A.
Chemnitz
Freude am Rand von Chemnitz: Lang ersehnter Sporthallen-Neubau soll im Frühjahr beginnen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Grüna soll bis 2028 eine neue Heimstätte für die Handballer, den Schulsport und andere Vereine entstehen. Gibt der Stadtrat am Mittwoch grünes Licht?

Der Chemnitzer Ortsteil Grüna soll nach langen Jahren des Wartens endlich eine neue Sporthalle bekommen. Über den Bau des mit gut acht Millionen Euro kalkulierten Projektes entscheidet der Stadtrat am Mittwoch. Läuft alles wie geplant, werden die Bauarbeiten im Frühjahr kommenden Jahres beginnen. Sie sollen zwei Jahre dauern.
