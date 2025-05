Freudentanz, Nachdenkliches und das Russland-Dilemma: Chemnitz erinnert an Kriegsende vor 80 Jahren

Mit mehreren Gedenkveranstaltungen hat die Stadt den 8. Mai begangen. Während an einer Stelle Vertreter Russlands unerwünscht waren, durften sie an anderer Stelle eine Rede halten.

Mit Gästen aus aller Welt hat Chemnitz an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren erinnert. An einer Gedenkveranstaltung am Denkmal für den Chemnitzer Holocaust-Überlebenden und Ehrenbürger Justin Sonder (1925-2020) auf dem Brühl nahmen am Donnerstagnachmittag Vertreter Chemnitzer Partnerstädte, der Botschaften Großbritanniens und...