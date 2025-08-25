Friedensrichterwahl in Mühlau: Herausforderer für den Amtsinhaber

Volkmar Zimmer möchte vor seinem Ruhestand noch einmal zur Wahl antreten. Der 67-Jährige hat in seiner Amtszeit viele Konflikte geschlichtet. Doch diesmal gibt es Konkurrenz.

Schlichten ist besser als richten! Mit diesem Satz endet Volkmar Zimmer seine Vorstellung auf der Internetseite der Gemeinde Mühlau. Denn der 67-Jährige ist seit fünf Jahren Friedensrichter. Nun steht eine Neuwahl an. Der Bauingenieur will es erneut wissen. „Die Arbeit macht sehr viel Spaß und vor dem Ruhestand will ich mich noch weiter...