Frühere Braustolz-Brauerei in Chemnitz: Bau von 200 neuen Wohnungen verzögert sich

Das weitgehend verwaiste Gelände sollte nach ursprünglich Plänen schon bebaut sein. Der Investor schiebt das Vorhaben nun aber nochmals nach hinten – weil er an anderer Stelle in der Stadt nachlegt.

Es ist das wohl größte Neubau-Vorhaben im Chemnitzer Wohnungsmarkt: Rund 200 Mietwohnungen will die Leipziger GRK-Gruppe auf dem Gelände der früheren Braustolz-Brauerei errichten. Das Unternehmen hatte das Areal, auf dem bis 2017 Bier gebraut wurde, vor fünf Jahren übernommen und damals eine Bebauung bis 2025 angekündigt. Es ist das wohl größte Neubau-Vorhaben im Chemnitzer Wohnungsmarkt: Rund 200 Mietwohnungen will die Leipziger GRK-Gruppe auf dem Gelände der früheren Braustolz-Brauerei errichten. Das Unternehmen hatte das Areal, auf dem bis 2017 Bier gebraut wurde, vor fünf Jahren übernommen und damals eine Bebauung bis 2025 angekündigt.