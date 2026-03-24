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An der früheren Braustolz-Brauerei sollen 200 Wohnungen entstehen – aber später als geplant.
An der früheren Braustolz-Brauerei sollen 200 Wohnungen entstehen – aber später als geplant. Foto: Toni Söll/Archiv
An der früheren Braustolz-Brauerei sollen 200 Wohnungen entstehen – aber später als geplant.
An der früheren Braustolz-Brauerei sollen 200 Wohnungen entstehen – aber später als geplant. Foto: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Frühere Braustolz-Brauerei in Chemnitz: Bau von 200 neuen Wohnungen verzögert sich
Redakteur
Von Benjamin Lummer
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Das weitgehend verwaiste Gelände sollte nach ursprünglich Plänen schon bebaut sein. Der Investor schiebt das Vorhaben nun aber nochmals nach hinten – weil er an anderer Stelle in der Stadt nachlegt.

Es ist das wohl größte Neubau-Vorhaben im Chemnitzer Wohnungsmarkt: Rund 200 Mietwohnungen will die Leipziger GRK-Gruppe auf dem Gelände der früheren Braustolz-Brauerei errichten. Das Unternehmen hatte das Areal, auf dem bis 2017 Bier gebraut wurde, vor fünf Jahren übernommen und damals eine Bebauung bis 2025 angekündigt.
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