Fünf Leute im Auto: Fahrer in Chemnitz betrunken und unter Drogen

Der Mazda eines 39-Jährigen war voll besetzt. In der Nacht zu Samstag wollte die Polizei diesen kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas. Nun hat er mehrere Anzeigen am Hals.

Erich-Schmidt-Straße in Chemnitz, Samstag, kurz nach 3 Uhr: Ein Mazda-Fahrer ist mit seinem voll besetzten Auto auf der Erich-Schmidt-Straße in Schloßchemnitz unterwegs. Die Polizei will ihn kontrollieren, doch der Fahrer gibt Gas. „Dabei fuhr er grob verkehrswidrig und rücksichtslos, wodurch er die Gesundheit seiner vier Insassen...