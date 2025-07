Fünf Tage Chemnitzer Brauereimarkt: „Das war superkrass“

Genaue Zahlen gab es am Sonntag noch nicht. Aber alles deutet auf einen Besucherrekord hin. Und während die einen das letzte Bier austrinken, kommen schon die Weinhändler in Chemnitz an.

Wer in einer Kölner Kneipe Bier – oder besser gesagt Kölsch – bestellt, muss nicht nachordern. Die Gläser werden von den Wirten automatisch wieder befüllt. So lässt sich die Füllmenge der Gläser (es passen nur 0,2 Liter rein) aushalten. „In Chemnitz haben wir das aber nicht gemacht", sagt Helmut Simon und lacht. Kölsch-Kunde für...