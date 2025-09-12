Für Bau-Profis und Private: Baustoffhändler Raab Karcher eröffnet neue Filiale

Chemnitz
Der alte Standort diente schon zu DDR-Zeiten dem Baustoffhandel. Entsprechend sei die Substanz dort gewesen. Jetzt sitzt Raab Karcher im Gewerbegebiet Röhrsdorf und spricht von optimalen Bedingungen.
So ganz neu ist Raab Karcher an der Querstraße 16 in Röhrsdorf nicht: Der Umzug habe bereits vor einem knappen Jahr stattgefunden, räumt Mario Gerstner als Regionalleiter für die neun Filialen in Mitteldeutschland ein. Nachdem man den Standort von ProBau übernommen hatte, ergänzt er. Jetzt sei man mit dem Um- und Ausbau am neuen Chemnitzer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.