  • Für Bau-Profis und Private: Baustoffhändler Raab Karcher eröffnet neue Filiale

Eröffneten neu: Niederlassungsleiter Heiko Findling (r.) und Regionalleiter Mario Gerstner.
Eröffneten neu: Niederlassungsleiter Heiko Findling (r.) und Regionalleiter Mario Gerstner. Bild: A. Seidel
Eröffneten neu: Niederlassungsleiter Heiko Findling (r.) und Regionalleiter Mario Gerstner.
Eröffneten neu: Niederlassungsleiter Heiko Findling (r.) und Regionalleiter Mario Gerstner. Bild: A. Seidel
Chemnitz
Für Bau-Profis und Private: Baustoffhändler Raab Karcher eröffnet neue Filiale
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der alte Standort diente schon zu DDR-Zeiten dem Baustoffhandel. Entsprechend sei die Substanz dort gewesen. Jetzt sitzt Raab Karcher im Gewerbegebiet Röhrsdorf und spricht von optimalen Bedingungen.

So ganz neu ist Raab Karcher an der Querstraße 16 in Röhrsdorf nicht: Der Umzug habe bereits vor einem knappen Jahr stattgefunden, räumt Mario Gerstner als Regionalleiter für die neun Filialen in Mitteldeutschland ein. Nachdem man den Standort von ProBau übernommen hatte, ergänzt er. Jetzt sei man mit dem Um- und Ausbau am neuen Chemnitzer...
