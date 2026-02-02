Für Kunstliebhaber mit dickem Portemonnaie: In Chemnitz gibt es jetzt einen Original-Picasso zu kaufen

Chemnitz
Über Picassos Frauenbild lässt sich aus heute streiten. Drei Frauen auf einer Druckgrafik von ihm stellt die Galerie Schmidt-Rottluff noch bis 14. Februar aus. Woher das Kunstwerk kommt und wieviel es kostet.
Laut Benedikt Preis, Chef der Schmidt-Rottluff-Galerie, sei es heutzutage keine Schwierigkeit, ein Werk des Künstlers Pablo Picasso zu bekommen. „Aber ein so schönes zu kriegen, das ist etwas Besonderes“, sagt er und zeigt auf das in Gold gerahmte Bild „Die drei Grazien mit Blumen bekränzt“. Darauf sind drei Frauen zu sehen, nackt, eng...
