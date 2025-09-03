Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Für Opfer sexueller Gewalt: Klinikum Chemnitz führt vertrauliche Spurensicherung ein

Das Klinikum Chemnitz bietet ab sofort vertrauliche Spurensicherung an.
Das Klinikum Chemnitz bietet ab sofort vertrauliche Spurensicherung an. Bild: Andreas Seidel
Das Klinikum Chemnitz bietet ab sofort vertrauliche Spurensicherung an.
Das Klinikum Chemnitz bietet ab sofort vertrauliche Spurensicherung an. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Für Opfer sexueller Gewalt: Klinikum Chemnitz führt vertrauliche Spurensicherung ein
Redakteur
Von Erik Anke
Opfer einer Vergewaltigung können ab sofort anonym und kostenfrei im Klinikum untersucht werden. Die Beweise werden dort ein Jahr lang gespeichert.

Viele Betroffene scheuen nach einer sexuellen Gewalttat den direkten Gang zur Polizei – aus Scham, Angst oder Unsicherheit. Dagegen will das Klinikum Chemnitz etwas tun und bietet ab sofort eine vertrauliche Spurensicherung für Frauen an, die beispielsweise Opfer einer Vergewaltigung wurden.
