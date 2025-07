Fußgänger in Chemnitz unter Bus eingeklemmt: Leichte Verletzungen

Rettungseinsatz mitten in der Stadt: Der Passant musste von der Feuerwehr befreit werden. Dafür kamen spezielle Hebekissen zum Einsatz.

An der Zentralhaltestelle in Chemnitz ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde gegen 18.43 Uhr ein Fußgänger am Bahnsteig 8 zwischen einem Bus und der Haltestelle eingeklemmt. Einer Polizeisprecherin zufolge sei der 64-Jährige vom Bahnsteig abgerutscht und unter dem Bus gelandet. Um ihn...