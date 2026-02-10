MENÜ
  • Fußgängerin in Chemnitz angefahren und schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem Autounfall mit Beteiligung einer Fußgängerin. Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
Fußgängerin in Chemnitz angefahren und schwer verletzt
Redakteur
Von Erik Anke
Ein Auto kollidierte mit einer Seniorin in Chemnitz. Die Frau wurde schwer verletzt.

Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Chemnitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion am Dienstag mitteilte, überquerte die 86-jährige Frau gegen 10.45 Uhr die Ammonstraße am Rande des Flemminggebiets, als ein VW sich aus Richtung Flemmingstraße näherte. Auf Höhe der Einmündung...
