  Fußgängerin in Hartmannsdorf angefahren

In Hartmannsdorf wurde am Dienstag eine Frau auf einem Parkplatz angefahren.
In Hartmannsdorf wurde am Dienstag eine Frau auf einem Parkplatz angefahren. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Fußgängerin in Hartmannsdorf angefahren
Von Susanne Kiwitter
Verursacher war ein Senior, der einparken wollte.

Ein 75-Jähriger hat in Hartmannsdorf eine Fußgängerin angefahren. Laut Polizei passierte der Unfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße. Der Senior habe mit seinem Peugeot einparken wollen, als er die 61-Jährige touchierte. Die Frau belud gerade ihren Pkw. Sie wurde leicht...
