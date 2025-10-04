Fußweg als Kompromiss: So sollen Anwohner durch neues Baugebiet auf dem Kaßberg kommen

Chemnitz
Ursprünglich hatten sich Stadträte neben dem Neubau einen Radweg gewünscht. Doch der Platz reichte nicht. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde eine Lösung gefunden.
Auf einer Fläche zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße sind zwei verbundene Mehrfamilienhäuser geplant, auf vier Stockwerken sollen darin 56 Wohnungen entstehen. Eigentlich sollte ein Radweg vom Ende der Heinrich-Beck-Straße startend durch das Gelände führen, das war der ursprüngliche Wunsch des Stadtrates. Doch für einen Radweg, der die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.