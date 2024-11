Galerie Roter Turm: Betrunkener wollte Sicherheitsdienst in den Bauch stechen

In der Chemnitzer Innenstadt hat es am Wochenende einen Messerangriff gegeben. Der Mann wurde überwältigt und kam in eine Ausnüchterungszelle.

Chemnitz.

Mit mehr als zwei Promille hat sich am Samstagnachmittag ein 47-Jähriger im Einkaufszentrum Galerie Roter Turm aufgehalten. Weil sein Betrunkensein auffiel, forderte ihn der Sicherheitsdienst auf, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser mit einer elf Zentimeter langen Klinge aus der rechten Beintasche heraus. Offenbar wollte er dem 53-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Bauch stechen. Dieser überwältigte allerdings den Angreifer. Der Täter wurde am Auge verletzt, der Angegriffene blieb unverletzt. Polizisten brachten den Mann aus Tschechien aufs Revier. Nach der Ausnüchterung konnte er wieder gehen. Allerdings nicht ohne Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (aed)