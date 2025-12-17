Chemnitz
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
In der „Galerie Roter Turm“ kommt aktuell keine Ruhe rein. Nachdem der Tabak- und Lottoladen vor wenigen Tagen geschlossen hat, werden zum Jahresende und vermutlich Jahresbeginn weitere Geschäfte folgen.
