„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum

In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?

In der „Galerie Roter Turm“ kommt aktuell keine Ruhe rein. Nachdem der Tabak- und Lottoladen vor wenigen Tagen geschlossen hat, werden zum Jahresende und vermutlich Jahresbeginn weitere Geschäfte folgen. In der „Galerie Roter Turm“ kommt aktuell keine Ruhe rein. Nachdem der Tabak- und Lottoladen vor wenigen Tagen geschlossen hat, werden zum Jahresende und vermutlich Jahresbeginn weitere Geschäfte folgen.