Ganzjahrestourismus: Sonnenlandpark Lichtenau bekommt 350.000 Euro

Am Freitag öffnet der Freizeitpark an der A4 nach zweiwöchiger Schließzeit wieder. Der Start in die Wintersaison wird mit Geld vom Freistaat unterstützt.

Kurz vor Eröffnung des Sonnenlandparks in Lichtenau zum Start in die Wintersaison erhält das Familienunternehmen eine Geldzuwendung. Sachsens Tourismusministerium unterstützt den Freizeitpark mit 352.500 Euro aus dem Programm „Ganzjahrestourismus“. Mit den Fördermitteln sollen 50 große Lichtspielattraktionen installiert werden, heißt es... Kurz vor Eröffnung des Sonnenlandparks in Lichtenau zum Start in die Wintersaison erhält das Familienunternehmen eine Geldzuwendung. Sachsens Tourismusministerium unterstützt den Freizeitpark mit 352.500 Euro aus dem Programm „Ganzjahrestourismus“. Mit den Fördermitteln sollen 50 große Lichtspielattraktionen installiert werden, heißt es...