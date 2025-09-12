Garagenmiete, Anwohnerparken, Zweitwohnsitz: Hier soll es für Chemnitzer teurer werden

Chemnitz
Der Stadtrat berät demnächst über eine Reihe von Erhöhungen und den Wegfall eines Begrüßungsgelds. Das so gesparte bzw. zusätzlich eingenommene Geld ist im Stadthaushalt voll eingeplant.
Einer Reihe von Chemnitzern stehen wohl Gebühren- bzw. Steuererhöhungen ins Haus. In seiner nächsten regulären Sitzung am 24. September diskutiert der Stadtrat über die vom Rathaus vorgeschlagenen Anhebungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.