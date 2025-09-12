Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Garagenmiete, Anwohnerparken, Zweitwohnsitz: Hier soll es für Chemnitzer teurer werden

Garagenbesitzer und Anwohner mit Parkausweis sollen mehr zahlen.
Garagenbesitzer und Anwohner mit Parkausweis sollen mehr zahlen. Bild: Andreas Seidel/Philipp von Ditfurth/dpa
Garagenbesitzer und Anwohner mit Parkausweis sollen mehr zahlen.
Garagenbesitzer und Anwohner mit Parkausweis sollen mehr zahlen. Bild: Andreas Seidel/Philipp von Ditfurth/dpa
Chemnitz
Garagenmiete, Anwohnerparken, Zweitwohnsitz: Hier soll es für Chemnitzer teurer werden
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Stadtrat berät demnächst über eine Reihe von Erhöhungen und den Wegfall eines Begrüßungsgelds. Das so gesparte bzw. zusätzlich eingenommene Geld ist im Stadthaushalt voll eingeplant.

Einer Reihe von Chemnitzern stehen wohl Gebühren- bzw. Steuererhöhungen ins Haus. In seiner nächsten regulären Sitzung am 24. September diskutiert der Stadtrat über die vom Rathaus vorgeschlagenen Anhebungen.
