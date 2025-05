Gartenlaube bei Brand in Chemnitz vollständig zerstört

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Gartenanlage in Ebersdorf gerufen.

Bei einem Brand in der Kleingartenanlage „Heimaterde" sind am Freitagnachmittag eine Gartenlaube und ein benachbarter Unterstand zerstört worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer kurz vor 20 Uhr in der Anlage im Stadtteil Ebersdorf aus. Die Ursache ist unklar. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der...