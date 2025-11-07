Gas, Holz, Sonne oder Strom: Wie Chemnitz in Zukunft heizt

Die meisten Wohnungen in der Stadt werden aktuell vor allem mit Erdgasthermen beheizt. Doch durch das Gebäude-Energie-Gesetz wird sich das ändern. Welche Alternativen gibt es?

Wer über den Kaßberg läuft, kommt an der Energiewende nicht vorbei. Der Versorger Eins lässt gerade Fernwärme-Leitungen in die Barbarossastraße verlegen. Im Umfeld machen sich Wohnungseigentümer deshalb Gedanken, wie sie in Zukunft heizen wollen. Alle Möglichkeiten stehen offen, denn trotz des Ausbaus der Fernwärme gibt es keinen...