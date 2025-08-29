Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gaza-Krieg bringt Menschen in Chemnitz auf die Straße: Pro-palästinensische Mahnwache und pro-israelischer Infostand

Am Roten Turm kamen mehr als 50 Personen zusammen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Dabei wurde auch an die israelischen Geiseln erinnert.
Am Roten Turm kamen mehr als 50 Personen zusammen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Dabei wurde auch an die israelischen Geiseln erinnert. Bild: Denise Märkisch
Am Roten Turm kamen mehr als 50 Personen zusammen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Dabei wurde auch an die israelischen Geiseln erinnert.
Am Roten Turm kamen mehr als 50 Personen zusammen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Dabei wurde auch an die israelischen Geiseln erinnert. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Gaza-Krieg bringt Menschen in Chemnitz auf die Straße: Pro-palästinensische Mahnwache und pro-israelischer Infostand
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nahe Osten ist zwar weit weg, doch auch Chemnitz bewegt der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Jeden letzten Freitag im Monat finden pro-palästinensische Mahnwachen statt. Nach einem Übergriff vor fünf Wochen wurde die Polizeipräsenz dieses Mal erhöht.

Die Initiative „Chemnitz für Palästina“ hat am Freitag wieder zu einer Mahnwache gegen den Gaza-Krieg aufgerufen. Dutzende Menschen folgten diesem Aufruf. Die Forderungen: ein Ende des Krieges, die zuverlässige und von Hilfsorganisationen organisierte Lebensmittelverteilung. Hinter der Initiative, die es seit einiger Zeit gibt, steht Einde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
25.07.2025
2 min.
Demo und Mahnwache für Gaza in Chemnitz
Auf dem Johannisplatz fand die erste Mahnwache einer Reihe in Chemnitz statt. Jeden letzten Freitag im Monat soll das wiederholt werden.
In der Chemnitzer Innenstadt haben am Freitag rund 50 Personen für die Menschen im Gaza-Streifen demonstriert. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.
Denise Märkisch
29.07.2025
2 min.
Kette mit Davidstern geraubt: Jüdische Gemeinde reagiert auf Übergriff am Rande von pro-palästinensischer Kundgebung
Am 25. Juli protestierten rund 100 Personen für die Menschen in Gaza.
Am vergangenen Freitag demonstrierten etwa 100 Personen gegen den Gaza-Krieg. Dabei formierte sich ein spontaner pro-israelischer Gegenprotest. Nach Übergriffen ermittelt die Polizei.
Denise Märkisch
Mehr Artikel