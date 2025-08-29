Gaza-Krieg bringt Menschen in Chemnitz auf die Straße: Pro-palästinensische Mahnwache und pro-israelischer Infostand

Chemnitz
Der Nahe Osten ist zwar weit weg, doch auch Chemnitz bewegt der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Jeden letzten Freitag im Monat finden pro-palästinensische Mahnwachen statt. Nach einem Übergriff vor fünf Wochen wurde die Polizeipräsenz dieses Mal erhöht.
Die Initiative „Chemnitz für Palästina“ hat am Freitag wieder zu einer Mahnwache gegen den Gaza-Krieg aufgerufen. Dutzende Menschen folgten diesem Aufruf. Die Forderungen: ein Ende des Krieges, die zuverlässige und von Hilfsorganisationen organisierte Lebensmittelverteilung. Hinter der Initiative, die es seit einiger Zeit gibt, steht Einde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.