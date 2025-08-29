Gaza-Krieg bringt Menschen in Chemnitz auf die Straße: Pro-palästinensische Mahnwache und pro-israelischer Infostand

Der Nahe Osten ist zwar weit weg, doch auch Chemnitz bewegt der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Jeden letzten Freitag im Monat finden pro-palästinensische Mahnwachen statt. Nach einem Übergriff vor fünf Wochen wurde die Polizeipräsenz dieses Mal erhöht.

Die Initiative „Chemnitz für Palästina“ hat am Freitag wieder zu einer Mahnwache gegen den Gaza-Krieg aufgerufen. Dutzende Menschen folgten diesem Aufruf. Die Forderungen: ein Ende des Krieges, die zuverlässige und von Hilfsorganisationen organisierte Lebensmittelverteilung. Hinter der Initiative, die es seit einiger Zeit gibt, steht Einde... Die Initiative „Chemnitz für Palästina“ hat am Freitag wieder zu einer Mahnwache gegen den Gaza-Krieg aufgerufen. Dutzende Menschen folgten diesem Aufruf. Die Forderungen: ein Ende des Krieges, die zuverlässige und von Hilfsorganisationen organisierte Lebensmittelverteilung. Hinter der Initiative, die es seit einiger Zeit gibt, steht Einde...