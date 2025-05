Gedenken, Filmabend, Glockenläuten: So erinnert Chemnitz an das Kriegsende vor 80 Jahren

Zum 8. Mai sind in Chemnitz in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. Das offizielle Gedenken findet an einem ganz besonderen Ort statt, mit internationalen Gästen. Doch nicht alle wurden eingeladen.

Mit mehreren Veranstaltungen erinnert Chemnitz zum 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung Europas von der Herrschaft der Nationalsozialisten vor 80 Jahren.