Gefährliche Kuppen: Warum die S 200 am Sonnenlandpark Lichtenau plötzlich Tempo 70 hat

Normalerweise darf zwischen der A 4-Anschlussstelle und Altmittweida mit Tempo 100 gefahren werden. Doch an einer Stelle wird die Geschwindigkeit jetzt gedrosselt. Nicht die einzige Neuerung.

Das ging schnell: Nach einer Unfallserie an der Zufahrt zum Sonnenlandpark Lichtenau gab es eine Verkehrsschau zwischen Gemeinde, Landratsamt, Landesverkehrsbehörde und Polizei an der viel befahrenen S 200. Ergebnis: Innerhalb weniger Tage wurde die Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich Mittweidaer-/Sachsenstraße und Straße „Zum...