ZEITUNG
  • Chemnitz
  Gefährlicher Rückstau an und auf der A 4: So soll Chemnitz-Ost entlastet werden

Blick auf die S 200 an der Autobahnanschlussstelle Chemnitz-Ost.
Blick auf die S 200 an der Autobahnanschlussstelle Chemnitz-Ost. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz Umland
Gefährlicher Rückstau an und auf der A 4: So soll Chemnitz-Ost entlastet werden
Von Bettina Junge
Am Knotenpunkt der Autobahn 4 mit der S 200 in Lichtenau kommt es öfters zu Staus und Unfällen. Die Landesbehörde prüft Verbesserungen, nennt aber keine Details. Das ist bisher bekannt.

Besonders im Berufsverkehr ist die Autobahn-Anschlussstelle Chemnitz-Ost ein Nadelöhr: Wer auf die oder von der A 4 fahren will, gerät oftmals in einen Stau. Gerade an der Kreuzung mit der S 200 am Olipark wird es eng. Dort kommt es zu einem Rückstau bis auf die Autobahn, weil nicht genügend Platz auf den verschiedenen Spuren ist. Die Folge:...
