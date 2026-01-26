MENÜ
  Gefährliches Überholmanöver auf der B 174 Richtung Chemnitz? 37-Jähriger vor Gericht

Chemnitz
Gefährliches Überholmanöver auf der B 174 Richtung Chemnitz? 37-Jähriger vor Gericht
Redakteur
Von Elisa Leimert
Weil er rechts überholt und ein anderes Auto zum Ausweichen gezwungen haben soll, steht ein 37-Jähriger vor Gericht. Jede Seite hat ihre eigene Version, wie genau die Autofahrt abgelaufen sein könnte.

Erst auf der linken Spur drängeln, dann rechts überholen: Wer auf Schnellstraßen und Autobahnen unterwegs ist, erlebt diese Situation immer wieder. In einem Fall, der am Amtsgericht Chemnitz verhandelt wird, soll das Überholmanöver besonders gefährlich gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 37-Jährigen fahrlässige Gefährdung des...
