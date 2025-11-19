Gefühle-Uhr statt Bier-Tour: So lief der erste Chemnitzer Männertag

Dieser Männertag hatte so gar nichts mit dem Klischee-behafteten Fest im Mai zu tun. Statt Bollerwagen gab es Gespräche über Gefühle und fernöstliche Entspannungstechniken. Die Organisatorin plant eine Neuauflage.

Der Schauplatz Eisenbahn mit seinen alten Lokomotiven ist ein Museum, bei dem männliche Besucher normalerweise in der Mehrheit sein dürften. Als am Mittwoch noch eins drauf gesetzt wurde, indem auf dem Areal der erste Chemnitzer Männertag mit dem Titel „Männer am Zug“ begangen wurde, schauten vor allem Familien vorbei. Der Schauplatz Eisenbahn mit seinen alten Lokomotiven ist ein Museum, bei dem männliche Besucher normalerweise in der Mehrheit sein dürften. Als am Mittwoch noch eins drauf gesetzt wurde, indem auf dem Areal der erste Chemnitzer Männertag mit dem Titel „Männer am Zug“ begangen wurde, schauten vor allem Familien vorbei.