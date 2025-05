Geheimnisvolle Skulptur in Lichtenau: Welche Geschichten erzählen die Ornamente?

Der Kunst- und Skulpturenweg der Kulturhauptstadt wird immer bunter. Jetzt finden in Lichtenau Bauarbeiten statt. Aber das Kunstwerk lässt auf sich warten.

Die Spannung steigt: In einer Woche, am 25. Mai um 15 Uhr, soll in Lichtenau das neue Kunstwerk am Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ eingeweiht werden. Eigentlich sollte die Skulptur im Kulturhauptstadtjahr schon längst stehen, aber sie war noch nicht fertig. In diesen Tagen tut sich was am Parkplatz gegenüber vom Gewerbegebiet...