Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?

In der Nacht zu Dienstag verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.

Man kann unauffälliger Autos stehlen – oder man klaut eben ein typisches Taxi. In diesem Fall handelte es sich um einen Toyota Corolla, der in einem Hinterhof an der Clausstraße im Chemnitzer Lutherviertel abgestellt war. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 0.30 und 2.15 Uhr ist das passiert. Der Zeitwert des erstmalig 2024 zugelassenen... Man kann unauffälliger Autos stehlen – oder man klaut eben ein typisches Taxi. In diesem Fall handelte es sich um einen Toyota Corolla, der in einem Hinterhof an der Clausstraße im Chemnitzer Lutherviertel abgestellt war. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 0.30 und 2.15 Uhr ist das passiert. Der Zeitwert des erstmalig 2024 zugelassenen...