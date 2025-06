Geldautomat in Limbach-Oberfrohna gesprengt: Wie kommen die Kunden nun an Bargeld?

Die Commerzbank am Johannisplatz bleibt vorerst geschlossen. Erstmals äußert sich die Bank zu dem Vorfall. Für die Kunden gibt es mehrere Alternativen, um Bargeld abzuheben.

Die Commerzbank-Filiale am Johannisplatz bleibt nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zu Freitag vorerst geschlossen. Wie eine Sprecherin der Commerzbank mitteilt, könne noch nicht gesagt werden, wann die Filiale wieder öffnet. „Derzeit machen wir uns ein Bild über den entstandenen Schaden“, so die Sprecherin.