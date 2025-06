Geldautomaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Kommt nun eine Videoüberwachung am Johannisplatz?

Eine Woche nach der Tat dauern die Ermittlungen an. Die Polizei nennt jetzt die Höhe des Schadens. Und OB Härtig äußert sich zu möglichen Konsequenzen für die Stadt.

Von wackelnden Wänden und viel Rauch berichten Zeugen der Geldautomaten-Sprengung am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna am 20. Juni. Nach der Tat zeigte sich eine Spur der Verwüstung. Glassplitter waren überall verteilt, Kabel ragten aus Wänden. Mit ihrer Tat hinterließen die Täter einen sechsstelligen Schaden. „Er wird derzeit mit...