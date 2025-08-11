Geldtransporter in Chemnitz verunglückt

Chemnitz
Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag. Die Leipziger Straße wurde vorübergehend halbseitig gesperrt.
Ein Geldtransporter ist am Montagnachmittag auf der Leipziger Straße in Chemnitz verunglückt. Die Polizei bestätigte, dass seit 15 Uhr ein entsprechender Einsatz des Unfalldienstes laufe. Offenbar war der Transporter stadteinwärts unterwegs und dabei nach links von der Straße abgekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kollidierte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.