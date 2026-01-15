MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gelungene Beräumung von Eis und Schnee in Chemnitz? Winterdienst-Chef zufrieden, Kritik vom Stadtrand

Starker Schneefall am Freitag vergangener Woche forderte den Chemnitzer Winterdienst.
Starker Schneefall am Freitag vergangener Woche forderte den Chemnitzer Winterdienst. Bild: Jan Härtel
Starker Schneefall am Freitag vergangener Woche forderte den Chemnitzer Winterdienst.
Starker Schneefall am Freitag vergangener Woche forderte den Chemnitzer Winterdienst. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Gelungene Beräumung von Eis und Schnee in Chemnitz? Winterdienst-Chef zufrieden, Kritik vom Stadtrand
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den Winterdienst voll gefordert – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Budget. Sparen könne man kaum, machte Winterdienst-Chef Kropp deutlich.

Mehrere Zentimeter Neuschnee, Schneeverwehungen, Eisbildung: Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat auch Chemnitz getroffen, wenngleich weniger heftig als andere Städte. Von einem „normalen Winterwetter“, spricht der Chef des Winterdienstleisters ASR, Marcus Kropp, in einer ersten Bilanz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.01.2026
3 min.
Trotz vollem Budget: Chemnitzer Winterdienst schafft es noch nicht überall hin
An der Inneren Klosterstraße beräumt der kommunale ASR die Fußwege.
Einsparungen beim Winterdienst hatte der Stadtrat auf den letzten Drücker verhindert. Dennoch ist es an vielen Stellen in der Stadt derzeit glatt. Das hat mit der Witterung zu tun – und mit Zuständigkeiten.
Benjamin Lummer
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
07.01.2026
4 min.
Für Lieferando und Co in Chemnitz mit dem Rad bei Schnee und Eis unterwegs: „Wir müssen eben sehr langsam fahren“
Bei Schnee und Eis wie hier am Silvestertag auszuliefern, ist ein schwerer Job.
Bei Glätte aufs Fahrrad verzichten – Privatleute können das, Lieferdienstfahrer nicht. Wie sind sie darauf vorbereitet? Und was passiert, wenn sie eine Lieferung wegen Glätte absagen?
Benjamin Lummer
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel