Gelungene Beräumung von Eis und Schnee in Chemnitz? Winterdienst-Chef zufrieden, Kritik vom Stadtrand

Chemnitz
Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den Winterdienst voll gefordert – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Budget. Sparen könne man kaum, machte Winterdienst-Chef Kropp deutlich.
Mehrere Zentimeter Neuschnee, Schneeverwehungen, Eisbildung: Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat auch Chemnitz getroffen, wenngleich weniger heftig als andere Städte. Von einem „normalen Winterwetter“, spricht der Chef des Winterdienstleisters ASR, Marcus Kropp, in einer ersten Bilanz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.