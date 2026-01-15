Gelungene Beräumung von Eis und Schnee in Chemnitz? Winterdienst-Chef zufrieden, Kritik vom Stadtrand

Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den Winterdienst voll gefordert – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Budget. Sparen könne man kaum, machte Winterdienst-Chef Kropp deutlich.

Mehrere Zentimeter Neuschnee, Schneeverwehungen, Eisbildung: Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat auch Chemnitz getroffen, wenngleich weniger heftig als andere Städte. Von einem „normalen Winterwetter", spricht der Chef des Winterdienstleisters ASR, Marcus Kropp, in einer ersten Bilanz.