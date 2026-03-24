Geplante Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: Träger will Haus kaufen – Stadt lehnt ab

Ende 2027 soll der Mietvertrag für den Advent-Kindergarten enden. Danach könnte die Einrichtung schließen. Der Protest dagegen ebbt nicht ab. Was eine Landtagsabgeordnete den Betroffenen nun rät.

Entschieden ist noch nichts, aber die Weichen sind schon gestellt. Im Kita-Entwicklungskonzept für Limbach-Oberfrohna wird unter anderem empfohlen, das Advents-Kinderhaus an der Bergstraße zu schließen. Weil es zu wenige Kinder gibt, sollen in Limbach-Oberfrohna Kapazitäten (es geht um mehr als 200 Plätze) abgebaut werden. Das Gebäude an der...