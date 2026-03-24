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Amelie Werner, Kristiane Keßler, Politikerin Christin Melcher, Jenny Bück und Daniela Neumann (v. l.) vor der Kita.
Amelie Werner, Kristiane Keßler, Politikerin Christin Melcher, Jenny Bück und Daniela Neumann (v. l.) vor der Kita. Foto: Märkisch
Amelie Werner, Kristiane Keßler, Politikerin Christin Melcher, Jenny Bück und Daniela Neumann (v. l.) vor der Kita.
Amelie Werner, Kristiane Keßler, Politikerin Christin Melcher, Jenny Bück und Daniela Neumann (v. l.) vor der Kita. Foto: Märkisch
Chemnitz Umland
Geplante Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: Träger will Haus kaufen – Stadt lehnt ab
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Ende 2027 soll der Mietvertrag für den Advent-Kindergarten enden. Danach könnte die Einrichtung schließen. Der Protest dagegen ebbt nicht ab. Was eine Landtagsabgeordnete den Betroffenen nun rät.

Entschieden ist noch nichts, aber die Weichen sind schon gestellt. Im Kita-Entwicklungskonzept für Limbach-Oberfrohna wird unter anderem empfohlen, das Advents-Kinderhaus an der Bergstraße zu schließen. Weil es zu wenige Kinder gibt, sollen in Limbach-Oberfrohna Kapazitäten (es geht um mehr als 200 Plätze) abgebaut werden. Das Gebäude an der...
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