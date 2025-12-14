MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Geschenke suchen im Chemnitzer Kultclub Atomino

Vasen gefällig? Dominic Glößinger hat eine große Auswahl.
Vasen gefällig? Dominic Glößinger hat eine große Auswahl. Bild: Andreas Seidel
Vasen gefällig? Dominic Glößinger hat eine große Auswahl.
Vasen gefällig? Dominic Glößinger hat eine große Auswahl. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Geschenke suchen im Chemnitzer Kultclub Atomino
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Club Atomino reiht sich ein in die Liste der Veranstalter spezifischer Weihnachtsmärkte. Er hat zum Kunst- und Trödelmarkt eingeladen.

Nein, geschieden ist Dominic Glösinger nicht. Die Hochzeit war erst im Juni. Dennoch will er sich von deren Rückständen trennen. „Es ist ein Versuch, das finanzielle Minus auszugleichen.“ Auf seinem Tisch stehen dutzende Vasen älterer Machart, ein Angebot für Nostalgiker. Sein Stand aber spiegelt das Spektrum dieses Marktes wider. Neben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
11.12.2025
4 min.
Die Galerie Weise zündet ein Feuerwerk, bevor das Licht ausgeht
Bernd Weise lädt nach 35 Jahren in die letzte Ausstellung seiner Galerie ein.
Nach 35 Jahren geht Galerist Bernd Weise in den Ruhestand. In der letzten Ausstellung sind Arbeiten seiner Stammkünstler versammelt – dicht an dicht.
Jens Kassner
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
12.12.2025
4 min.
Laternen, Lieder, Leckerlis – so feiert Chemnitz das dritte Adventswochenende
Das Kindermusical „Die Liedermühle“ wird von acht Chemnitzer Kinderchören begleitet.
Spätestens zum dritten Advent liegt Weihnachtsstimmung in der Luft. In Chemnitz sorgen Konzerte, Bastelaktionen, besondere Märkte und eine Prise Humor dafür, dass für jede Stimmung etwas dabei ist.
Laetitia Feddersen
10:30 Uhr
4 min.
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.
Elisa Leimert
Mehr Artikel