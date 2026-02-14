MENÜ
  • Chemnitz
  • Geschichten zum Valentinstag in Chemnitz: „Wann schreibt er endlich?“

Clara Reuter ist auf Matthes Bräuer aufmerksam geworden, weil er im örtlichen Supermarkt an der Kasse sitzt.
Rita und Udo Grapentin haben sich 1970 auf dem Rummel in ihrem Heimatort Lassan an der Ostsee kennengelernt. Gerade hatten sie ihren 54. Hochzeitstag.
Anna und Volodymyr Sereda haben sich vor 17 Jahren in einem Freizeitpark in ihrer Heimatstadt Sumy in der Ukraine kennengelernt. Weil er verlegen war, schickte er damals erst einmal einen Freund vor.
Chemnitz
Geschichten zum Valentinstag in Chemnitz: „Wann schreibt er endlich?“
Redakteur
Von Jana Peters
Der heutige Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Wir haben drei Paare in der Chemnitzer Innenstadt gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Die Geschichten gehen ans Herz.

Der Mann an der Kasse: Sie halten Händchen und schmiegen sich beim Einkaufsbummel in Chemnitz auf der Rolltreppe aneinander. Dass Clara Reuter und Matthes Bräuer frisch verliebt sind, ist ihnen anzusehen. Seit Oktober 2025 sind sie zusammen. Und das nur, weil Clara mutig sein musste. Er arbeitet in einem Supermarkt in Steinbach, sitzt dort...
