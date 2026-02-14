Geschichten zum Valentinstag in Chemnitz: „Wann schreibt er endlich?“

Der heutige Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Wir haben drei Paare in der Chemnitzer Innenstadt gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Die Geschichten gehen ans Herz.

Der Mann an der Kasse: Sie halten Händchen und schmiegen sich beim Einkaufsbummel in Chemnitz auf der Rolltreppe aneinander. Dass Clara Reuter und Matthes Bräuer frisch verliebt sind, ist ihnen anzusehen. Seit Oktober 2025 sind sie zusammen. Und das nur, weil Clara mutig sein musste. Er arbeitet in einem Supermarkt in Steinbach, sitzt dort...