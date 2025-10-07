Gesperrte A4 bei Chemnitz: Das war der Grund

Ein 22-Jähriger war mit einem BMW am Autobahnkreuz Chemnitz in die Leitplanke gefahren. Die Polizei ermittelt.

Am Montagmittag befuhr ein 22-jähriger Fahrer mit einem Pkw BMW die Bundesautobahn 72 aus Richtung Leipzig kommend. Am Autobahnkreuz Chemnitz beabsichtigte er, auf die Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden zu wechseln. In einer Rechtskurve der Überfahrt kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Dabei...