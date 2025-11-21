Gestopptes Wohngebiet in Grüna: Ortschaftsrat lehnt Änderung im Flächennutzungsplan ab

Die Bebauung der Wiese am Reutherteich ist vom Tisch. Der Stadtrat hatte die Planungen aus Naturschutzgründen gestoppt. Doch gegen den nächsten formalen Schritt gibt es Widerstand.

Auf dem aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt ist die Wiese neben dem Reutherteich in Grüna noch als Bebauungsfläche für Wohnungen ausgewiesen. 40 Häuser hätten dort Platz gefunden. Allerdings ist aus Gründen des Naturschutzes eine Bebauung momentan unmöglich, nachdem seltene Amphibien auf der Wiese gefunden wurden.