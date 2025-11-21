Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gestopptes Wohngebiet in Grüna: Ortschaftsrat lehnt Änderung im Flächennutzungsplan ab

Die Wiese am Reutherteich in Grüna sollte ursprünglich bebaut werden.
Die Wiese am Reutherteich in Grüna sollte ursprünglich bebaut werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Wiese am Reutherteich in Grüna sollte ursprünglich bebaut werden.
Die Wiese am Reutherteich in Grüna sollte ursprünglich bebaut werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Gestopptes Wohngebiet in Grüna: Ortschaftsrat lehnt Änderung im Flächennutzungsplan ab
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bebauung der Wiese am Reutherteich ist vom Tisch. Der Stadtrat hatte die Planungen aus Naturschutzgründen gestoppt. Doch gegen den nächsten formalen Schritt gibt es Widerstand.

Auf dem aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt ist die Wiese neben dem Reutherteich in Grüna noch als Bebauungsfläche für Wohnungen ausgewiesen. 40 Häuser hätten dort Platz gefunden. Allerdings ist aus Gründen des Naturschutzes eine Bebauung momentan unmöglich, nachdem seltene Amphibien auf der Wiese gefunden wurden. Durch einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
11.11.2025
2 min.
Nahverkehr am Chemnitzer Stadtrand: Wie geht es mit der Buslinie 49 weiter?
Die Chemnitzer Buslinie 49 zählte zuletzt rund 24.000 Fahrgäste im Jahr.
Die Linie 49 verbindet seit einigen Jahren Grüna und Mittelbach. Bislang nur probeweise. Nun ist eine Entscheidung gefallen.
Michael Müller
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
04.10.2025
1 min.
Fußweg als Kompromiss: So sollen Anwohner durch neues Baugebiet auf dem Kaßberg kommen
Hinter der kürzlich sanierten Pölzig-Fabrik zwischen Ulmenstraße (links) und den Kleingärten (rechts) soll ein vierstöckige Doppel-Haus entstehen.
Ursprünglich hatten sich Stadträte neben dem Neubau einen Radweg gewünscht. Doch der Platz reichte nicht. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde eine Lösung gefunden.
Christian Mathea
Mehr Artikel