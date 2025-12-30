Gestrichene Projekte und Stellen der Jugendhilfe in Chemnitz: Zwischen Kritik und dem Willen durchzuhalten

Chemnitz
Auch wenn die Kürzungen bei der Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz am Ende nicht so gravierend ausfielen wie befürchtet – einige Projekte bekommen dennoch kein Geld mehr, bei anderen werden Stellen gekürzt. Mit zwei davon hat die „Freie Presse“ gesprochen.
In der Jugendwerkstatt des Vereins zur Beruflichen Förderung und Ausbildung (VBFA) geht der Tag zeitig los. Für die Teilnehmer ist schon das eine Herausforderung. Bis zum Nachmittag zu bleiben, die nächste. In die Jugendwerkstatt kommen Menschen, die zu oft durchs Raster gefallen sind. Viele haben keinen Schulabschluss, geregelte Tagesabläufe...
