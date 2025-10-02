Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Getötete Frau in Chemnitz: Gewalt spielte in der Ehe offenbar schon länger eine Rolle

Bei einem stillen Gedenken auf dem Neumarkt wurde an die Getötete erinnert.
Bei einem stillen Gedenken auf dem Neumarkt wurde an die Getötete erinnert. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Getötete Frau in Chemnitz: Gewalt spielte in der Ehe offenbar schon länger eine Rolle
Redakteur
Von Denise Märkisch
Vor gut einer Woche wurde eine 38-jährige Frau mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet. Nun werden weitere Details bekannt.

Die Dramatik dieser Geschichte wird wohl erst ganz erfasst werden können, wenn die Tötung einer 38-jährigen Frau irgendwann vor einem Gericht verhandelt wird. Eine Frau ist tot, vier Kinder haben ihre Mutter verloren, der Tatverdacht richtet sich gegen den Ehemann, der in Untersuchungshaft sitzt. Das sind die Fakten nach dem 24. September. An...
