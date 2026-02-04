MENÜ
  • Glätteunfälle auf der A 4 und A 72 bei Chemnitz: Brummifahrer kommt riskantes Überholmanöver teuer zu stehen

Hätte er den Winterdienst seine Arbeit machen lassen, wäre es wohl nicht zu diesem Unfall gekommen.
Hätte er den Winterdienst seine Arbeit machen lassen, wäre es wohl nicht zu diesem Unfall gekommen.
Chemnitz
Glätteunfälle auf der A 4 und A 72 bei Chemnitz: Brummifahrer kommt riskantes Überholmanöver teuer zu stehen
Von Denise Märkisch
Ein Lkw-Fahrer wollte nicht auf Räumfahrzeuge warten und setzte zum Überholen an. Das tonnenschwere Gespann geriet ins Rutschen. Am Kreuz Chemnitz waren ein Sprinter, ein Laster und ein Auto an einem Unfall beteiligt.

Als am Dienstagabend der Schneefall einsetzte, wurde es auf den Straßen schnell glatt. Auf den Autobahnen um Chemnitz führte das zu Unfällen. Kurz vor 19 Uhr waren auf der A 4 zwei Räumfahrzeuge unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna und dem Kreuz Chemnitz fuhr der Räumdienst versetzt zwischen den drei Fahrspuren, um die...
