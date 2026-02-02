Glasflaschenwurf und Reizgaseinsatz: Immer wieder Zoff am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz
Die Bundespolizei berichtet von zwei Vorfällen am Wochenende. Was genau vorgefallen ist.
Der jüngste Vorfall passierte am Sonntagabend. Gegen 19 Uhr gerieten laut Bundespolizei auf dem Querbahnsteig am Chemnitzer Hauptbahnhof ein Deutscher (41) und ein Türke (23) aneinander. Ein Begleiter des 23-Jährigen (26, ebenfalls Türke) versuchte zu schlichten, sei jedoch daraufhin ebenfalls von dem Deutschen zunächst verbal attackiert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.