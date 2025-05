Globus Chemnitz im Neefepark schließt früher als geplant

Der Abverkauf lief offenbar so gut, dass die Filiale am Dienstag statt erst am Freitag schließt. Globus-Mitarbeiter sprechen von „Hamsterkäufen“. Wie Kunden darauf reagieren.

Die Globus-Filiale in Chemnitz hatte am Dienstag den letzten Tag geöffnet. Das bestätigte ein Sprecher der Pressestelle der „Freien Presse". Eigentlich sollte die Filiale im Neefepark erst zum Freitag schließen. Doch „der Abverkauf der letzten Tage war sehr stark", sodass drei Tage eher Schluss ist, erklärte der Pressesprecher.