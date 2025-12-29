MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Glühwein und Jobchancen: Chemnitzer Winterdorf wird zur Fachkräftebörse für Gesundheit und Soziales

Die Organisatorinnen der Fachkräftebörse auf dem Weihnachtsmarkt (v.l.): Sylvia Stölzel, Michelle Montag und Silvana Bergk.
Die Organisatorinnen der Fachkräftebörse auf dem Weihnachtsmarkt (v.l.): Sylvia Stölzel, Michelle Montag und Silvana Bergk. Bild: Andreas Seidel
Die Organisatorinnen der Fachkräftebörse auf dem Weihnachtsmarkt (v.l.): Sylvia Stölzel, Michelle Montag und Silvana Bergk.
Die Organisatorinnen der Fachkräftebörse auf dem Weihnachtsmarkt (v.l.): Sylvia Stölzel, Michelle Montag und Silvana Bergk. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Glühwein und Jobchancen: Chemnitzer Winterdorf wird zur Fachkräftebörse für Gesundheit und Soziales
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum ein Berufsfeld sucht so dringend nach Arbeitskräften wie die Pflege. Auf dem Düsseldorfer Platz können sich Arbeitgeber und Interessierte nun treffen. Egal ob Fachkraft oder Quereinsteiger.

In der Pyramide des Chemnitzer Winterdorfs gibt es üblicherweise Glühwein und ein bisschen Wärme. Am Montag und Dienstag kommt ein weiteres Angebot dazu. Zum dritten Mal veranstaltet die Stadt eine Fachkräftebörse. Arbeitgeber stellen sich vor, Interessierte können in lockerer Atmosphäre ihre Fragen loswerden. In diesem Jahr liegt der Fokus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
2 min.
Fachkräftebörse zwischen den Jahren: Chemnitz setzt dieses Jahr auf eine Branche
Wie im vergangenen Jahr (Bild) wollen Unternehmen unter der großen Pyramide Fachkräfte anwerben.
Zwischen Weihnachten und Silvester: Die Fachkräftebörse in Chemnitz verspricht 2025 erneut spannende Begegnungen. In diesem Jahr stehen Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt.
Erik Anke
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
27.12.2025
2 min.
Mit Gans auf die Hand: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung
Gezupftes Gänsefleisch im Brot gibt es am Stand von Pascal Löbling.
Während auf dem Markt die Buden gerade abgebaut werden, geht der Budenzauber am Düsseldorfer Platz weiter. Das kulinarische Angebot ist üppig.
Christian Mathea
16:31 Uhr
2 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
16:33 Uhr
3 min.
China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab
Kampfflugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee während einer gemeinsamen Kampfübung. China hat ein neues Manöver um Taiwan gestartet. (Archivbild).
Das chinesische Militär hat erneut ein großangelegtes Manöver um Taiwan gestartet. Die Übungen sollen auch Blockadeszenarien umfassen - Taipeh kritisiert das Vorgehen scharf.
Mehr Artikel