  • Glühwein und Lebkuchen im Spätsommer: Apotheker aus Burgstädt stellt Tradition auf den Kopf

Apotheker Jürgen Hoffmann lädt bereits im September zum Weihnachtsmarkt ein.
Bild: Marleen Seifert
Apotheker Jürgen Hoffmann lädt bereits im September zum Weihnachtsmarkt ein.
Bild: Marleen Seifert
Chemnitz Umland
Glühwein und Lebkuchen im Spätsommer: Apotheker aus Burgstädt stellt Tradition auf den Kopf
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Burgstädts Apotheker Jürgen Hoffmann lädt im September zum Weihnachtsmarkt. Mit einem Augenzwinkern verspottet er den frühen Adventstrubel und verspricht „Weihnachtsstimmung ohne Weihnachtshektik“.

Lebkuchen, Marzipan und Spekulatius im Supermarkt: Bei kühlen Temperaturen am Morgen oder Abend denkt manch einer schon an Weihnachten. Auch Burgstädts Apotheker Jürgen Hoffmann. Deshalb veranstaltet er seit sieben Jahren bereits im September einen Weihnachtsmarkt. Der 65-Jährige lädt am 19. September ab 18 Uhr in den Hof seiner...
